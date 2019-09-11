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Валенсія напередодні матчу з Барселоною звільнила головного тренера

16:51 678 Читать на русском
Валенсія напередодні матчу з Барселоною звільнила головного тренера
Марселіно Гарсія Тораль / Getty images

Іспанська Валенсія відправила у відставку головного тренера команди Марселіно Тораля.

Причиною відставки є конфлікт тренера з президентом "кажанів" Пітером Лімом, повідомляє Marca. Марселіно Торалю не подобалося втручання президента в роботу спортивного директора клубу Матеу Алемані, який також втратить свою посаду.

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За інформацією видання, клуб уже знайшов йому заміну – це Альберт Селадес. Раніше він тренував молодіжну та юнацьку збірні Іспанії, а також був помічником Хулена Хулен Лопетегі в Реалі.

Марселіно Тораль працював з Валенсією з 2017 року, а за підсумками минулого сезону йому вдалося вивести команду в груповий етап Ліги чемпіонів.

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До слова, після трьох турів Ла Ліги Валенсія посідає 10-й рядок турнірної таблиці Ла Ліги, а в наступному турі її чекає гостьовий матч проти Барселони, який відбудеться 14 вересня.

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Теги
Іспанія Головне Марселіно Гарсія Тораль Марселіно Гарсія Тораль Альберт Селадес Альберт Селадес Валенсія Валенсія
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