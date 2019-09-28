Валенсія на виїзді мінімально здолала Атлетік: 7-й тур Ла Ліги, матчі суботи

Черговий тур чемпіонату Іспанії у суботу продовжився кількома поєдинками. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 7-й тур

Атлетік – Валенсія – 0:1

Голи: Черишев, 27

Гранада – Леганес – матч розпочнеться о 19:30

Вільяреал вдома розгромив Бетіс у матчі з 6-ма голами

Валенсія не надто вдало розпочала сезон, здобувши лише одну перемогу у шести матчах чемпіонату. Покращити своє турнірне становище "кажани" планували у поєдинку в Більбао з місцевим Атлетіко. Натомість, у разі успіху, баски могли очолити турнірну таблицю, зважаючи на те, що їхні головні конкуренти – Реал та Атлетіко – зустрічались між собою в очному поєдинку.

Вже на 5-й хвилині Максиміліано Гомес, отримавши передачу в район одинадцятиметрової позначки, пробив вище воріт, змарнувавши дуже хорошу можливість відкрити рахунок. Незабаром він втратив ще один чудовий шанс, коли після його удару м’яч пролетів впритул з лівою стійкою. В середині тайму Есек’єль Гарай головою пробивав під поперечину, однак Унаї Сімон врятував свою команду витягнувши, здавалося б, "мертвий" удар.

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На 27-й хвилині, після разючої контратаки, російський легіонер Валенсії Денис Черишев, отримавши блискучий пас від Феррана Торреса у центр штрафного майданчика, в дотик замкнув передачу повз голкіпера. Аби переконатися, що гол був чистий, арбітр навіть скористався послугами системи VAR – техніка підтвердила взяття воріт. Валенсія продовжувала нагнітати, але у першому таймі більше нічого гострого створити не змогла.

По перерві могли зрівнювати господарі: Ібаі Гомес виконав перспективний штрафний, однак м’яч після його удару просвистів над поперечиною.

Атлетік притис гостей до своїх воріт і намагався зрівняти – впевнено діяла оборона Валенсії. Протягом хвилини двічі міг забивати Іньякі Вільямс: спочатку з його ударом впорався Яспер Сіллессен, а згодом, після добивання, м’яч влучив у праву стійку. На 67-й хвилині він знову загрожував воротам суперника, та випередивши захисників пробив з гострого кута повз ворота.

Згодом дубль міг зробити Черишев, вийшовши віч-на-віч з голкіпером – Унаї Сімон чудово зорієнтувався у ситуації і в падінні ногами перевів сферу подалі від своїх воріт. Атлетік дуже хотів зрівняти, однак фортуна цього разу була на стороні "кажанів".

Ця перемога принесла Валенсії 9 очок і дев’яту сходинку у турнірній таблиці, Атлетік з 12-ма пунктами залишився четвертим.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ