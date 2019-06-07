Манчестер Юнайтед оголосив про відхід Валенсії

Капітан Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія офіційно покинув команду.

В Антоніо Валенсії завершився контракт і він покинув Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт команди.

Еррера офіційно залишив Манчестер Юнайтед

Манкуніанці готуються до великої перебудови майбутнього трансферного вікна, і Валенсія потрапив до списку з 15 гравців, з якими "червоні дияволи" вирішили розпрощатись.

Манчестер Юнайтед не пропонував еквадорцю продовжити контракт, і Антоніо пов'язують з переходом в один з клубів МЛС.

Додамо, що Еррера вже оголосив про свій відхід з Манчестер Юнайтед у минулому місяці. Відомо, що в послугах Еррери зацікавлений ПСЖ і нібито вже узгодив контракт.

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