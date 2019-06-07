toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - СЕРБІЯ КОЛУМБІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед оголосив про відхід Валенсії

20:43 256 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оголосив про відхід Валенсії
Антоніо Валенсія / Eurosport

Капітан Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія офіційно покинув команду.

В Антоніо Валенсії завершився контракт і він покинув Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт команди.

Еррера офіційно залишив Манчестер Юнайтед

Манкуніанці готуються до великої перебудови майбутнього трансферного вікна, і Валенсія потрапив до списку з 15 гравців, з якими "червоні дияволи" вирішили розпрощатись.

Манчестер Юнайтед не пропонував еквадорцю продовжити контракт, і Антоніо пов'язують з переходом в один з клубів МЛС.

Додамо, що Еррера вже оголосив про свій відхід з Манчестер Юнайтед у минулому місяці. Відомо, що в послугах Еррери зацікавлений ПСЖ і нібито вже узгодив контракт.

Манчестер Юнайтед втратить найкориснішого гравця при Сульшері – контракт з ПСЖ узгоджений

blog_ava
Фонсека очолив Рому, – Ді Марціо
13:51
11153
Теги
Англія Антоніо Валенсія Антоніо Валенсія Андер Еррера Андер Еррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
13
хв
Ісландія
16:00
Албанія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук