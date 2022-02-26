У суботу у 26-му турі Ла Ліги відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 26-й тур

Мальорка – Валенсія – 0:1

Гол: Пауліста, 4

Вилучення: Моріба, 90+2 (Валенсія)

Хетафе – Алавес – 2:2

Голи: Унал, 55, 72 – Ескаланте, 45+1, Мендес, 56

Вилучення: Куенка, 32 (Хетафе)

Атлетіко – Сельта – 2:0

Голи: Лоді, 36, 60

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч на Балеарах між Мальоркою та Валенсією. "Кажани" не знали перемог у Прімері протягом останніх шести турів, тож у матчі на "Іберостар" гостей нічия не влаштовувала – і вже на 4-й хвилині підопічні Пепе Бордаласа відкрили рахунок. Голом відзначився Пауліста. Попри величезну кількість часу, Мальорка так і не змогла відіграти цей гол. Фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу левантійців, завдяки якій вони піднялись на 9-ту позицію. Острів'яни залишились у 6 очках від зони вильоту.

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Хетафе та Алавес розписали бойову нічию. Господарі ще в середині першого тайму залишились у меншості – підвів команду Куенка. Перед самим свистком на перерву Ескаланте, вийшовши сам на сам з Давідом Соріа, вивів гостей вперед. На початку другої сорокап'ятихвилинки Унал вирівняв становище, однак у наступній атаці Алавес забив знову. Згодом Унал оформив дубль, встановивши остаточний рахунок. Як наслідок, команди набрали по одному очку і залишились на дні турнірної таблиці.

Атлетіко завершував день домашнім поєдинком проти Сельти. Перемога бодай на добу повернула б мадридців на четверте місце в таблиці – і цього разу вони не підвели власних фанатів. На 36-й хвилині Лоді відкрив рахунок, а в середиі другого тайму він же оформив дубль. В обох випадках асистував Кондогбія.

Саме голи Ренана й визначили результат протистояння. "Матрацники" перемагають з рахунком 2:0 і повертаються в топ-4.

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