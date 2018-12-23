Валенсія мінімально обіграла Уеску: 17-й тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 17 туру Ла Ліги Валенсія розібралась з Уескою. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 17 тур

Валенсія – Уеска – 2:1

Голи: Парехо, 25, Піччіні, 90+4 – Кучо, 72, (пен)

Леганес – Севілья – початок матчу о 17:15

Райо Вальєкано – Леванте – початок матчу о 19:30

Валенсія мінімально обіграла аутсайдера Уеску. В середині першого тайму Черишев увірвався до штрафного, обігрався в стінку і пасом від лицьової знайшов вільного Парехо. Даніель без проблем пробив воротаря. Левантійці мали ще кілька нагод, Родріго наприкінці першого тайму пробив у руки голкіперу, а Парехо ударом зі штрафного пробив трохи вище поперечки. Але на 71 хвилині сталась неприємність: Солер притримав суперника в штрафному і Кучо реалізував пенальті. Валенсія спробувала влаштувати останній штурм і врятувала перемогу, Піччіні вже в компенсований час приніс три очки левантійцям.

Завдяки цій перемозі Валенсія набрала 22 очки і піднялась на 8 місце, Уеска і далі замикає турнірну таблицю.