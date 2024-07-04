Валенсія сподівається найближчими годинами оголосити про оренду форварда Рафи Міра, повідомляє Marca. Угода передбачає оренду гравця на один сезон з опцією викупу в майбутньому.

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Однак клуб зберігає обережність після двох невдалих спроб, коли Севілья змінювала умови угоди в останню хвилину. Наразі Севілья знизила вимоги через необхідність зменшити фонд заробітної плати, що дозволило досягти попередньої згоди щодо умов трансферу та майбутнього викупу гравця.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прагне мати форварда на початку передсезонної підготовки. Після минулорічного досвіду з Романом Яремчуком, який прибув в останній день трансферного вікна, він підкреслив важливість присутності нового гравця на перших етапах тренувань. Зважаючи на те, що Мір вже три місяці не потрапляв навіть до заявки Севільї.

Окрім оренди, передбачено можливість викупу Рафи Міра за 5 мільйонів євро, також 27-річний гравець погодився зменшити свою зарплату для переходу в Валенсію.

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