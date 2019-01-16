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Валенсія хоче підписати форварда Реала Маріано

13:33 51 Читать на русском
Валенсія хоче підписати форварда Реала Маріано
Маріано Діас / Фото ФК Реал

Нападник "вершкових" Маріано Діас потрапив у коло інтересів Валенсії.

Валенсія намагається підсилити свою атакувальну ланку. В шорт-лист "кажанів" потрапив форвард Реала Маріано Діас, повідомляє Superdeporte.

Чічаріто дав попередню згоду на перехід у Валенсію

За інформацією видання, представники Валенсії вже подали запит щодо 25-річного гравця, але з Мадриду надійшла відмова. Проте це не змусило керівництво клубу опустити руки і вони мають намір ще поборотись за форварда.

Альтернативою Маріано валенсійці вбачають Хав’єра Чічаріто та Альваро Морату.

В поточному сезоні Прімери Діас провів лише 5 матчів та результативними діями не відзначався.

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Теги
Іспанія Валенсія Валенсія Реал Мадрид Реал Мадрид Маріано Діас Маріано Діас Трансфери Реал Мадрид
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