Валенсія хоче підписати форварда Реала Маріано

Нападник "вершкових" Маріано Діас потрапив у коло інтересів Валенсії.

Валенсія намагається підсилити свою атакувальну ланку. В шорт-лист "кажанів" потрапив форвард Реала Маріано Діас, повідомляє Superdeporte.

Чічаріто дав попередню згоду на перехід у Валенсію

За інформацією видання, представники Валенсії вже подали запит щодо 25-річного гравця, але з Мадриду надійшла відмова. Проте це не змусило керівництво клубу опустити руки і вони мають намір ще поборотись за форварда.

Альтернативою Маріано валенсійці вбачають Хав’єра Чічаріто та Альваро Морату.

В поточному сезоні Прімери Діас провів лише 5 матчів та результативними діями не відзначався.

Мессі та Суарес перевершили весь Реал, Лунін в епіцентрі конфлікту інтересів: підсумки першого кола Ла Ліги