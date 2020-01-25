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Валенсія – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

19:40 863 Читать на русском
Валенсія – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Валенсія – Барселона – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Барселона

Валенсія приймала Барселону у 21 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Валенсія – Барселона.

48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес
 
48’ Жорді Альба
77’ Максиміліано Гомес

Валенсія з перших хвилин забрала ініціативу в іменитих гостей, але голкіпер Барси Марк-Андре тер Штеген на куражі парирував усі удари до перерви, включно з відбитим пенальті.

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На 48-й хвилині господарі все ж зуміли відкрити рахунок завдяки рикошету від Жорді Альби, а ближче до завершення зустрічі "кажани" подвоїли перевагу, зафіксувавши підсумковий результат.

Попри поразку Барса залишається на першому місці, випереджаючи Реал за додатковими показниками, але на мадридців ще очікує зустріч з Вальядолідом. Валенсія піднялась на 5-ту сходинку.

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Барселона Барселона Іспанія Валенсія - Барселона Валенсія Валенсія Відеоновини
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