Валенсія – Барселона: онлайн-трансляція матчу 21 туру Прімери

Валенсія приймає Барселону в 21 турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Валенсія – Барселона стартував о 17:00 за київським часом. "Синьо-гранатові" проведуть перший гостьовий поєдинок чемпіонату під керівництвом Кіке Сетьєна, який стартував з домашньої мінімальної перемоги над Гранадою завдяки голу Ліонеля Мессі.

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Барса на пару з Реалом лідирує в Прімері, набравши 43 очки. Валенсія, яка в останньому матчі була принижена Мальоркою (1:4), посідає 7 місце, маючи в активі 31 пункт.

Валенсія – Барселона: стартові склади:

Валенсія: Доменек – Васс, Гарай, Габріел, Гайя – Ферран, Коклен, Кондогбія, Солер – Гамейро, Гомес

Запасні: Ріверо, Ескердо, Кангін, Мангала, Родріго, Собріно, Хауме

Барселона: тер Штеген – Серхі Роберто, Піке, Умтіті, Альба – Бускетс, Артур, де Йонг – Мессі, Грізманн, Ансу Фаті

Запасні: Пенья, Фірпо, Кольядо, Лангле, Семеду, Ракітіч, Відаль