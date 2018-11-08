Валенсія – Янг Бойз – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанська Валенсія впевнено здолала швейцарський Янг Бойз у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Ще в першому таймі дублем у складі "кажанів" відзначився Санті Міна. Івуарійський нападник Роджер Ассале зміг відповісти іспанцю одного разу.

Ліга чемпіонів: Валенсія впевнено перемогла Янг Бойз

Але на старті другої половини гри Карлос Солер забив третій м'яч у ворота Янг Бойз. Остаточно поховав шанси швейцарців на прийнятний результат Секу Саного, який на 77-й хвилині стрибнув двома ногами в Коклена і справедливо отримав пряму червону картку.

Ліга чемпіонів 2018/19, 4 тур, група H

Валенсія – Янг Бойз – 3:1

Голи: Міна, 14, 42, Солер, 56 – Ассале, 37

Вилучення: Саного, 77