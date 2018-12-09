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Валенсія – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Валенсія – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Валенсія – Севілья – 1:1 / ФК Валенсія

Валенсія у матчі 15 туру Ла Ліги вдома зіграла внічию з Севільєю. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Іспанія. Ла Ліга, 15 тур

Валенсія – Севілья – 1:1

Голи: Діакабі, 90+2 – Сарабія, 55

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Валенсія та Севілья зустрілись на Местальї в рамках 15 туру Ла Ліги. На 55-й хвилині Пабло Сарабія відкрив рахунок у зустрічі і андалусійці були дуже близькі до перемоги.

Проте, Муктар Діакабі у компенсований арбітром час зумів врятувати "кажанів" від поразки.

Валесія після 15 турів перебуває на 13 сходинці в турнірній таблиці і має 18 очок, тоді як Севілья на 2 позиції з 28 пунктами.

Іспанія15 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Севілья: Субота 08 грудня 2018

Валенсія
Матч завершено
1 : 1
Севілья
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Іспанія Севілья Севілья Відеоновини Валенсія - Севілья Валенсія Валенсія
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