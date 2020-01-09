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Валенсія – Реал: Зідан прокоментував вихід своєї команди у фінал Суперкубка Іспанії

10:28 189 Читать на русском
Валенсія – Реал: Зідан прокоментував вихід своєї команди у фінал Суперкубка Іспанії
Зінедін Зідан / Фото reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан радіє від перемоги над Валенсією (3:1), але не спішить відкривати шампанське.

90+2’ Даніель Парехо
 
Тоні Кроос 16’
Іско 39’
Лука Модріч 66’
16’ Тоні Кроос
39’ Іско
66’ Лука Модріч
90+2’ Даніель Парехо

"Найважливішим елементом була для нас гра, яку ми продемонстрували на чужій половині поля. Я задоволений виступом всіх гравців. Важко виділити одного. Я радий за Іско. Потім геніальний гол Крооса, гол Модріча. Тренер хоче бачити подібне від своїх гравців, але ми ще нічого не виграли.

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Бейл? Зараз він не готовий, не тренувався весь тиждень. Потрібно поговорити з лікарями. Важливі зараз ті, хто тут.

Що стосується Йовіча, то думаю, що він провів хорошу гру, багато працював. Він хотів би забити, але важливіше робота, яку він виконав. Він віддав всі сили на полі", – цитує Зідана RFEF.

Нагадаємо, мадридці зустрінуться у фіналі з переможцем пари Барселона – Атлетіко. Заключний матч турніру відбудеться 12 січня.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Суперкубок Іспанії Валенсія - Реал Мадрид
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