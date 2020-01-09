Валенсія – Реал: Зідан прокоментував вихід своєї команди у фінал Суперкубка Іспанії

Головний тренер Реала Зінедін Зідан радіє від перемоги над Валенсією (3:1), але не спішить відкривати шампанське.

"Найважливішим елементом була для нас гра, яку ми продемонстрували на чужій половині поля. Я задоволений виступом всіх гравців. Важко виділити одного. Я радий за Іско. Потім геніальний гол Крооса, гол Модріча. Тренер хоче бачити подібне від своїх гравців, але ми ще нічого не виграли.

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Бейл? Зараз він не готовий, не тренувався весь тиждень. Потрібно поговорити з лікарями. Важливі зараз ті, хто тут.

Що стосується Йовіча, то думаю, що він провів хорошу гру, багато працював. Він хотів би забити, але важливіше робота, яку він виконав. Він віддав всі сили на полі", – цитує Зідана RFEF.

Нагадаємо, мадридці зустрінуться у фіналі з переможцем пари Барселона – Атлетіко. Заключний матч турніру відбудеться 12 січня.

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