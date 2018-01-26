Валенсія – Реал та ще 4 матчі вікенду, які потрібно обов'язково переглянути

"Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду.

Баварія – Хоффенхайм

27 січня, 16:30. Мюнхен, "Альянц Арена"

Телетрансляція на каналі "Eurosport 2 (NE)"

Турнірне становище команд у Бундеслізі: Баварія – 1 місце, 47 очок (16 пунктів переваги над другим місцем); Хоффенхайм – 9 місце, 27 очок (4 пункти відставання від другого місця).

Чому потрібно подивитися:

– Наймолодший тренер Бундесліги Юліан Нагельсманн протистоїть найстаршому Юппу Хайнкесу. До того ж, Баварія в кінці сезону планувала запросити 30-річного коуча на пост наставника команди, але нібито передумала через його вік.

– Хоффенхайм – єдина команда Бундесліги, яка протягом минулого року виграла обидва матчі в Баварії, та одна з двох, яким мюнхенці поступилися в цьому сезоні німецької першості.

– Хоффенхайм не перемагає в трьох останніх матчах Бундесліги та погіршує свої шанси в єврокубковій боротьбі. Перемога над лідером чемпіонату може повернути зінсхаймців у головну групу переслідувачів.

– Баварія не програє в 31 останньому домашньому матчі Бундесліги – найдовша серія з моменту переїзду на "Альянц Арену" в 2005 році.

Прогноз "Футбол 24": Гольова нічия – 1:1.

Валенсія – Реал

27 січня, 17:15. Валенсія, "Месталья"

Телетрансляція на каналі "Футбол 2"

Турнірне становище команд у Прімері: Валенсія – 3 місце, 40 очок (3 пункти відставання від другого місця, 14 – від першого); Реал – 4 місце, 35 очок (8 пунктів відставання від другого місця, 19 – від першого)

Чому потрібно подивитися:

– Матч обіцяє бути результативним – більше 5 років очні протистояння приносять голи у ворота кожної з команд. ТБ 3,5 не пробивається вкрай рідко.

– Реал фактично втратив шанси на титул і без особливого успіху веде боротьбу за топ-3. Перемога над прямим конкурентом Валенсією покращить перспективи "вершкових", а от поразка може відкинути за межі зони Ліги чемпіонів.

– BBC можуть опинитися разом у стартовому складі вперше з весни минулого року.

– Реал гратиме на фоні чуток про погану атмосферу в роздягальні. За інформацією іспанських ЗМІ, Зінедін Зідан висловив недовіру гравцям.

– Обидві команди жадають реабілітації: мадридці на тижні зазнали чергового провалу – вилетіли з Кубка Іспанії від Леганеса, а валенсійці минулого вікенду поступилися найгіршій команді Прімери Лас-Пальмасу.

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Прогноз "Футбол 24": Важка перемога Реала – 1:2.

Мілан – Лаціо

28 січня, 19:00. Мілан, "Сан-Сіро"

Турнірне становище команд у Серії А: Мілан – 7 місце, 31 очко (3 пункти відставання від єврокубкової зони); Лаціо – 3 місце, 46 очок (3 і 5 пунктів переваги над Інтером і Ромою відповідно).

Чому потрібно подивитися:

– Суперники набрали непогану форму: Мілан вперше з вересня виграв два матчі поспіль у Серії А, а Лаціо втратив лише 4 очки в останніх 6 турах чемпіонату.

– Найкращий бомбардир Лаціо Чіро Іммобіле забив 20 голів, а Мілан всією командою – 27.

– У першому колі римляни зганьбили "россонері" з рахунком 4:1 – це був перший провал оновленого "китайського" Мілана.

– Лаціо в трьох останніх матчах забив 13 голів, а Мілан за цей час пропустив тільки двічі. Протистояння атаки гостей і оборони господарів буде ключовим.

Прогноз "Футбол 24": Нічия за ігрової переваги Лаціо – 1:1.

Рома – Сампдорія

28 січня, 21:45. Рим, "Стадіо Олімпіко"

Телетрансляція на каналі "Сетанта Спорт+"

Турнірне становище команд у Серії А: Рома – 5 місце, 41 очко (5 пунктів відставання від третього місця, 13 – від першого); Сампдорія – 6 місце, 34 очки (9 пунктів відставання від зони Ліги чемпіонів).

Чому потрібно подивитися:

– Суперник Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів демонструє погані результати – 6-матчева безвиграшна серія в усіх турнірах. Гра "вовків" також залишає бажати кращого, що не може залишати байдужими українських вболівальників.

Шахтар – Рома: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

– Команди зустрінуться вдруге протягом 4 діб – на тижні Сампдорія зіграла внічию з Ромою в перенесеному матчі першого кола.

– Сампдорії, скоріш за все, доведеться обійтися без двох травмованих ключових гравців Денніса Прата і Фабіо Квальярелли.

– Найкращий бомбардир Роми Едін Джеко готується перейти в Челсі. Цікаво, чи продовжить Еусебіо Ді Франческо ставити його в стартовий склад, і чи викладатиметься боснієць в останніх матчах за "джалороссі".

Прогноз "Футбол 24": Мінімальний успіх Роми – 2:1.

Марсель – Монако

28 січня, 22:00. Марсель, "Велодром"

Турнірне становище команд: Марсель – 3 місце, 47 очок (1 пункт відставання від другого місця, 9 – від першого); Монако – 4 місце, 46 очок (2 пункти відставання від другого місця, 10 – від першого)

Чому потрібно подивитися:

– Цей поєдинок є одним з ключових у боротьбі за Лігу чемпіонів.

– Яскравий результативний футбол гарантовано – в останніх 4 протистояннях одна з команд неодмінно забиває 4 і більше голів.

– У 2018 році Марсель має серію з 5 "сухих" перемог у всіх турнірах, а Монако за цей час у 4 матчах з 5 забиває не менше 2 голів.

Прогноз "Футбол 24": Впевнена перемога Марселя – 3:1.

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