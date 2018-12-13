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Валенсія – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

11:04 397 Читать на русском
Валенсія – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Валенсія – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Валенсія у матчі 6 туру ЛІги чемпіонів в рідних стінах обіграла Манчестер Юнайтед. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, група Н, 6 тур

Валенсія – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Солер, 17, Джонс (аг), 47 – Решфорд, 87

Ліга чемпіонів: Янг Бойз несподівано обіграв Ювентус, Валенсія перемогла Манчестер Юнайтед

У матчі між Валенсією та Манчестер Юнайтед іспанська команда з самого початку матчу заволоділа ініціативою. Вже на 17 хвилині Солер відкрив рахунок у матчі, а на початку другого тайму Філ Джонс у підкаті зрізав м’яч у власні ворота. Після другого голу "червоні дияволи" перехопили ініціативу. На 87-ій хвилині Решфорд зробив рахунок у матчі 2:1.

Ліга чемпіонів6 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Манчестер Юнайтед: Середа 12 грудня 2018

Валенсія
Матч завершено
2 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Валенсія Валенсія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Валенсія - Манчестер Юнайтед
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