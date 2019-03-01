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Валенсія – Бетіс – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Валенсія – Бетіс – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Валенсія – Бетіс – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Валенсія у півфіналі Кубка Іспанії перемогла Бетіс (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу.

Кубок Іспанії 2018/19. Півфінал, матч-відповідь

Валенсія – Бетіс – 1:0 (перший матч – 2:2)

Гол: Родріго, 56

Валенсія перемогла Бетіс та стала другим фіналістом Кубка Іспанії

Відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії між Валенсією та Бетісом. У першому поєдинку "кажани" на виїзді здобули комфортну нічию з рахунком 2:2. У матчі-відповіді перемогу святкувала Валенсія завдяки єдиному голу на початку другого тайму.

Нагадаємо, першим учасником фіналу стала Барселона, яка розбила Реал з рахунком 3:0. Фінал відбудеться 25 травня на домашньому стадіоні Бетіса Беніто Вільямарін.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Валенсія - Бетіс: Четвер 28 лютого 2019

Валенсія
Матч завершено
1 : 0
Бетіс
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Бетіс Бетіс Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Валенсія - Бетіс Валенсія Валенсія
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