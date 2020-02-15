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Валенсія – Атлетіко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

15 лютого 10:06 243 Читать на русском
Валенсія – Атлетіко – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Валенсія – Атлетіко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко не зумів втримати перемогу над Валенсією в рамках 24-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Валенсія – Атлетіко.

40’ Габріел Пауліста
59’ Жоффрей Кондогбія
 
Маркос Льоренте 15’
Томас Партей 43’
15’ Маркос Льоренте
40’ Габріел Пауліста
43’ Томас Партей
59’ Жоффрей Кондогбія

Атлетіко повів у рахунку, коли Маркос Льоренте вдало зіграв на добиванні на 15 хвилині гри. Валенсія відігралась до перерви, Пауліста замкнув подачу з кутового, але Партей Томас миттєво повернув перевагу "матрацникам" гарматним ударом. В другій половині "кажани" знову відігрались, Кондогбія у досить курйозному стилі врятував нічию для своєї команди.

Атлетіко не втримав перемогу над Валенсією та ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів

Таким чином, Атлетіко набрав 40 очок та залишився на 4-у місці в турнірній таблиці, але вже післязавтра "матрацників" може випередити Севілья. У Валенсії 38 пунктів та п'ята сходинка.

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Відеоновини Іспанія Атлетіко Атлетіко Валенсія Валенсія Валенсія - Атлетіко
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