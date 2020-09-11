"Ця ситуація виявилася для мене важкою, тому що він мій колега. Лео грав зі мною з моменту, коли дебютував у першій команді, і у мене завжди був з ним сильний зв'язок.

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Мені теж було важко, тому не можна ставити під сумнів ні ставлення Лео, ні його якості. Його слова мене зачепили, але ми знаємо, що таке у футболі відбувається. Я щасливий, що Барселона зберегла його в складі і сподіваюся, що він принесе клубу ще багато щасливих моментів.

Думаю, що це буде хороший сезон для нього. Ми побачимо Мессі, який зможе показати те, на що здатний. Він зможе зіграти вирішальну роль в кожній грі – і це найголовніше", – цитує Вальдеса AS.

Нагадаємо, форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

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