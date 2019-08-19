Вальдес відмовився виводити Барселону U-19 на матч у товариському турнірі

Юнацька команда Барселони U-19 відмовилась виходити на поле у матчі за 3-тє місце товариського турніру Otter Cup.

Барселона U-19 під керівництвом Віктора Вальдеса не вийшла на поле на матч за 3-тє місце проти однолітків з Евертона, повідомляє Sport.es.

Вальдес офіційно повернувся в Барселону

У півфіналі товариського турніру каталонці поступились Інтеру, а гра за 3-тє місце повинна була відбутися вже через годину.

Вальдес повідомив про своє рішення організаторам турніру, пояснивши його турботою про здоров'я футболістів.

Тренер Барселони пізніше також заявив, що лише одна година на відновлення між матчами піде на шкоду гравцям, враховуючи їхній вік.

Мессі кардинально змінив імідж на островах, а фанати Барселони помітили хороший знак