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Вальдес відмовився виводити Барселону U-19 на матч у товариському турнірі

19:38 405 Читать на русском
Вальдес відмовився виводити Барселону U-19 на матч у товариському турнірі
Віктор Вальдес / Reuters

Юнацька команда Барселони U-19 відмовилась виходити на поле у матчі за 3-тє місце товариського турніру Otter Cup.

Барселона U-19 під керівництвом Віктора Вальдеса не вийшла на поле на матч за 3-тє місце проти однолітків з Евертона, повідомляє Sport.es.

Вальдес офіційно повернувся в Барселону

У півфіналі товариського турніру каталонці поступились Інтеру, а гра за 3-тє місце повинна була відбутися вже через годину.

Вальдес повідомив про своє рішення організаторам турніру, пояснивши його турботою про здоров'я футболістів.

Тренер Барселони пізніше також заявив, що лише одна година на відновлення між матчами піде на шкоду гравцям, враховуючи їхній вік.

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Віктор Вальдес Віктор Вальдес Барселона Барселона Іспанія Барселона U-19 Барселона U-19
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