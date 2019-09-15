Вальдес облаяв асистента арбітра і дістав вилучення в дебютному матчі на чолі Барселони U-19

Головний тренер Барселони U-19 Віктор Вальдес був вилучений в матчі чемпіонату Іспанії з Жироною (1:0).

Іспанський фахівець образив арбітра, який зафіксував порушення правил гравцем Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

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За даними джерела, Вальдес кинув арбітру красномовне "F**k you!". За це рефері вилучив тренера з лави запасних. Цей матч став першим для Вальдеса на посаді наставника команди U-19 каталонського клубу.

37-річний Віктор є вихованцем Барселони, в систему якої потрапив у 1995 році. За головну команду "синьо-гранатових" голкіпер виступав з 2000 по 2014 рік і за цей час завоював з нею 21 трофей. Після відходу з клубу він грав за Манчестер Юнайтед, Стандард і Мідлсбро, а в минулому році завершив кар'єру.

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