Колишній воротар "блаугранас" Віктор Вальдес не працюватиме в клубній структурі, повідомляє Marca.

Лапорта дав оцінку роботи Кумана у Барселоні

Під час виборчої кампанії екс-голкіпер підтримав кандидатуру Лапорти в обмін на посаду після обрання останнього. Проте, функціонер не зміг дійти згоди з Вальдесом щодо його ролі в Барсі. Президент запропонував попрацювати тренером воротарів, але Вальдес відмовився. Він бачить себе в ролі головного тренера, тому робота з молодшими колегами по амплуа не входить до його планів.

Нагадаємо, що Віктор Вальдес перед сезоном 2020/21 очолив представника Терсери Орту, але був звільнений у січні через незадовільні результати.

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