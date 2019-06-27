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Вальдес може повернутись у Барселону в статусі тренера

27 червня 22:54 208 Читать на русском
Вальдес може повернутись у Барселону в статусі тренера
Коли розповів Гвардіолі про свої тренерські амбіції / Фото ФК Барселона

Екс-воротар Барселони Віктор Вальдес близький до повернення в каталонський клуб.

Віктор Вальдес може очолити одну з юнацьких команд академії Барселони, повідомляє Diario Sport.

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Це буде не перший досвід 37-річного екс-воротаря у статусі тренера. В минулому сезоні іспанець тренував юнацьку команду Мораталас та став з нею чемпіоном у своїй групі в регіональній лізі Мадрида.

Нещодавно Віктор отримав ліцензію категорії Pro, яка дозволяє тренувати клуби найвищого дивізіону.

Нагадаємо, Вальдес захищав ворота Барселони протягом 14 років (2000-2014).

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Віктор Вальдес Віктор Вальдес Барселона Барселона Іспанія
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