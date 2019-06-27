Вальдес може повернутись у Барселону в статусі тренера

Екс-воротар Барселони Віктор Вальдес близький до повернення в каталонський клуб.
Віктор Вальдес може очолити одну з юнацьких команд академії Барселони, повідомляє Diario Sport.
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Це буде не перший досвід 37-річного екс-воротаря у статусі тренера. В минулому сезоні іспанець тренував юнацьку команду Мораталас та став з нею чемпіоном у своїй групі в регіональній лізі Мадрида.
Нещодавно Віктор отримав ліцензію категорії Pro, яка дозволяє тренувати клуби найвищого дивізіону.
Нагадаємо, Вальдес захищав ворота Барселони протягом 14 років (2000-2014).
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