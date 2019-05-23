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Вальдано – про Зідана: Йому повинні поставити два пам'ятники: на Сантьяго Бернабеу та в саду в Переса

09:26 558 Читать на русском
Вальдано – про Зідана: Йому повинні поставити два пам'ятники: на Сантьяго Бернабеу та в саду в Переса
Зінедін Зідан / Reuters

Колишній спортивний директор мадридського Реала Хорхе Вальдано поділився думкою про рішення Зінедіна Зідана повернутися на пост головного тренера команди по ходу сезону.

"На мій погляд, рішення Зідана повернутися в Реал – це практично подвиг. Він розумів, що ризикує, але пішов на це. Президент і клуб повинні бути йому вдячні. Зідану потрібно поставити один пам'ятник тут, на Сантьяго Бернабеу, а другий – в саду у Флорентіно Переса.

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Завдяки його присутності сезон був завершений куди більш мирно, ніж могло бути без нього. Коли немає спортивного директора, тренер повинен брати на себе відповідальність приймати рішення.

Він погодився ризикнути в обмін на те, що зможе контролювати формування складу на наступний сезон", – сказав Вальдано в коментарі ESPN.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Хорхе Вальдано
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