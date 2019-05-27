Вальбуена перейшов в Олімпіакос

Екс-хавбек збірної Франції Матьє Вальбуена став гравцем Олімпіакоса.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання досвідченого французького півзахисника Матьє Вальбуена.

Вальбуена оголосив, що залишить Фенербахче

Футболіст дістався грецькому клубу безкоштовно, оскільки цього літа у нього завершується контракт із Фенербахче, за який він виступав з 2017 року. У 71 матчі за турецький клуб хавбек забив 12 голів і віддав 24 асисти.

Вальбуена провів 52 поєдинки у складі збірної Франції, в яких забив 8 голів. До збірної не викликався після скандалу з шантажем, у якому звинувачували форварда Реала Каріма Бензема, але пізніше його виправдали.

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