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Вальбуена перейшов в Олімпіакос

27 травня 23:07 123 Читать на русском
Вальбуена перейшов в Олімпіакос
Матьє Вальбуена / соцмережі

Екс-хавбек збірної Франції Матьє Вальбуена став гравцем Олімпіакоса.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання досвідченого французького півзахисника Матьє Вальбуена.

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Футболіст дістався грецькому клубу безкоштовно, оскільки цього літа у нього завершується контракт із Фенербахче, за який він виступав з 2017 року. У 71 матчі за турецький клуб хавбек забив 12 голів і віддав 24 асисти.

Вальбуена провів 52 поєдинки у складі збірної Франції, в яких забив 8 голів. До збірної не викликався після скандалу з шантажем, у якому звинувачували форварда Реала Каріма Бензема, але пізніше його виправдали.

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