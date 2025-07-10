У четвер, 10 липня, у першому кваліфікаційному турі Ліги конференцій відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд

Атлетік Ескальдес (Андорра) – Дюделанж (Люксембург) – 2:0

Голи: Вієйра, 9, Карпіо, 15

Бруно'с Мегпайс (Гібралтар) – Пайде (Естонія) – 2:3

Голи: Брітто, 38, Дель Ріо, 54 – Саарма, 8, 90+8 (п.), Міллер, 43

Кауно Жальгіріс (Литва) – Пенібонт (Уельс) – 3:0

Голи: Кіркоф, 18 (аг.), Сіргедас, 24, Павловіч, 47

Вилучення: Девіс, 65 (Пенібонт, друга жовта картка)

Торпедо Кутаїсі (Грузія) – Ордабаси (Казахстан) – 4:3

Голи: Йонсен, 30, Шіміч, 45+2, 90+4, Йонсен, 78 – Кепецене, 32, Імнадзе, 35, Турсунбай, 69

Урарту (Вірменія) – Нєман (Білорусь) – 1:2

Голи: Калукіан, 68 – Сучков, 49, Савицький, 54

Нереалізований пенальті: Савицький, 48 (Нєман)

Вилучення: Матіньян, 90+4 (Урарту, друга жовта картка)

Сейнайокі (Фінляндія) – Клаксвік (Фарерські острови) – 1:2

Голи: Арсало, 47 – Андреасен, 39, Тельєчеа, 86

Расінг Уніон (Люксембург) – Діла (Грузія) – 1:2

Голи: Штольц, 52 – Андронікашвілі, 60, Едудзі, 78

Нимме Калью (Естонія) – Партизані (Албанія) – 1:1

Голи: Маннілаан, 47 – Скука, 51

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У першому матчі дня андоррський Атлетік Ескальдес приймав люксембурзький Дюделанж. Господарі ще до середини тайму забезпечили собі комфортну перевагу, забивши двічі. У другій половині зустрічі обійшлось без голів. У складі гостей в заявку потрапив український захисник Алан Ауссі, однак весь матч провів у запасі.

Естонський Пайде завітав у гості до гібралтарського Бруно'с Мегпайтс і вже в дебюті зустрічі вийшов вперед. Наприкінці тайму Брітто вирівняв рівновагу, однак Міллер зумів забити супернику гол "у роздягальню". Господарі не здавались і по перерві знову відновили статус-кво. Однак фортуна цього вечора була на боці естонців – на восьмій доданій до матчу хвилині вони заробили право на пенальті і Саарма з позначки оформив дубль, вирвавши для Пайде перемогу.

Литовський Кауно Жальгіріс на своєму полі бив валлійський Пенібонт. Ще до середини тайму господарі зняли питання щодо переможця, а одразу по перерві поставили масну крапку у матчі. За трохи Девіс заробив другий "гірчичник" і фактично позбавив Пенібонт шансів бодай на гол престижу.

Казахський Ордабаси у гостях поступився кутаїському Торпедо. Грузини першими вийшли вперед в середині тайму, однак вже за дві хвилини гості зрівняли, а згодом забили вдруге. Приємно, що автором двох асистів став український півзахисник Юрій Вакулко. Шіміч вже у доданий час зумів зрівняти і по перерві довелось розпочинати все з початку.

Спочатку Турсунбай вдруге вивів Ордабаси вперед, однак на екваторі другої сорокап'ятихвилинки грузини знову вирівняли становище. Злим генієм для казахів став Шіміч, якому вдруге у доданий час вдалось засмутити суперників і принести Торпедо надважливу перемогу. До слова, у складі гостей на другий тайм вийшов ще один українець Владислав Наумець, але відзначитись результативними діями не зумів.

Урарту вдома програв Нєману. Перший тайм минув без голів, а по перерві білоруси заробили право на пенальті. Савицький з позначки не зумів відкрити рахунок, однак за нього виправився Сучков. За трохи реабілітувався за невдалий одинадцятиметровий і екс-форвард польської Ягеллонії, зробивши рахунок 2:0. Вірмени змогли відродити інтригу, але зрівняти не вистачило сили й часу.

До слова, у складі Урарту зіграли українці Євген Цимбалюк та Артем Полярус (до 58-й хвилини), а Антон Братков весь матч провів у запасі. У Нємана на 66-й хвилині на заміну вийшов Юрій Пантя.

Фінський Сейнайокі на своєму полі несподівано поступився фарерському Клаксвіку, а грузинська Діла на виїзді дотисла люксембурзький Расінг Уніон.

У ще одному матчі албанський Партизані зумів звести внічию поєдинок з Нимме Калью. Команди обмінялись голами на старті другого тайму і зберігають однакові шанси на вихід до наступного раунду змагань. У складі естонців весь матч провів український півзахисник Олександр Мусолітін, а оборонця Данила Мащенка замінили на 61-й хвилині.

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