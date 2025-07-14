Вакулко та Наумець допомогли Ордабаси сенсаційно обіграти лідера чемпіонату – ВІДЕО
Ордабаси здолав Астану у матчі 16-го туру чемпіонату Казахстану. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Казахстану. 16-й тур.
Ордабаси – Астана – 1:0
Гол: Евертон, 85
Вилучення: Султаніязов, 67
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13 травня клуб Ордабаси приймав на домашньому полі лідера чемпіонату – Астану. Попри те, що господарі перебувають лише в середині турнірної таблиці, гра вийшла напрочуд конкурентною. Українські футболісти Ордабаси, Владислав Наумець та Юрій Вакулко вийшли у стартовому складі своєї команди.
Наумець створив перший хороший момент у матчі. Українець пройшовся з м'ячем та пробив по воротах. М'яч пролетів по центру, тому воротар Астани парирував удар. Гості відповіли ударом Марочкіна у поперечку після стандарту. Міг забивати нападник Астани Чінеду, але кіпер Ордабаси витягнув м'яч з кута воріт.
Наприкінці першого тайму Наумець міг відзначитися асистом – його партнеру зовсім трохи не вистачило точності для того, щоб замкнути подачу з кутового. На 67-й хвилині Ордабаси залишились в меншості, Султаніязов грубо влетів в суперника та отримав другу жовту картку. А на 85-й хвилині сталася розв'язка матчу. Евертон отримав м'яч поблизу штрафного, розвернувся і пробив у нижній кут. В підсумку Ордабаси здобули перемогу над лідером чемпіонату, у якого 37 балів, команда Наумця та Вакулка наразі перебуває на сьомій позиції чемпіонату з 23-ма очками.
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