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Хавбек збірної України U-21 Вакулко пояснив відмову повертатись у Партизан

16:24 25 Читать на русском
Хавбек збірної України U-21 Вакулко пояснив відмову повертатись у Партизан
Юрій Вакулко / соцмережі

Півзахисник СК Дніпро-1 Юрій Вакулко розповів, чому обрав новачка УПЛ і не захотів повертатись у Партизан.

"Звичайно, я дуже радий, що повернувся у Дніпро. Хотів би подякувати Дмитру Станіславовичу Михайленку і Андрію Анатолійовичу Русолу за цю можливість.

Гравець збірної України U-21 Вакулко перейшов у СК Дніпро-1

Щодо самого переходу, то останній рік я був в оренді в Арсеналі-Київ, а за цей час в сербському Партизані, якому належав мій контракт, багато що змінилося – і все керівництво, і три головних тренери за один рік.

В результаті нове керівництво клубу сказало, що на мене не розраховує, хоча я просто міг би приїхати і відбувати контракт. Проте, я хотів грати і обрав футбол. Тому зараз я в СК Дніпро-1", – цитує Вакулка офіційний сайт дніпрян.

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Теги
Партизан Партизан Юрій Вакулко Юрій Вакулко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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