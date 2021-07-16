Півзахисник Юрій Вакулко спробує свої сили за межами України.

Хавбек підписав контракт із латвійською Ригою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Умови угоди не розкриваються, проте, як повідомляє Transfermarkt, контракт Вакулка з новим клубом розрахований до кінця грудня 2021 року. Українець приєднався до Риги на правах вільного агента.

До слова, минулий сезон Юрій провів у складі СК Дніпро-1, відігравши у 5 матчах, не відзначившись результативними діями.

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