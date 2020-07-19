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Вакуленко: Маліновському було складно закріпитися навіть у Шахтарі-3, але він не зупинявся – подивіться, де зараз він

15:58 - Читать на русском
Вакуленко: Маліновському було складно закріпитися навіть у Шахтарі-3, але він не зупинявся – подивіться, де зараз він
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Український легіонер Арарату-Вірменії Сергій Вакуленко вважає півзахисника Аталанти Руслана Маліновського чи найкращим прикладом працелюбства і цілеспрямованості серед наших футболістів.

"Є один дуже хороший приклад – Руслан Маліновський. Так, у нього були якості, але у ньому ніхто не бачив суперталант, йому складно було закріпитися навіть у Шахтарі-3 чи дублі.

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Він повернувся додому, в Житомир, і десь півроку просто грав на область. І хлопець все одно продовжив працювати, довів, що може повернутися в Шахтар. Пройшов заново перегляд, закріпився на молодіжному рівні.

Найголовніше – він на цьому не зупинявся, продовжував працювати у всіх клубах, куди переходив. Подивіться, де зараз він, а де інші "таланти", яким зі шкільного віку пророкували звання найкращих у Шахтарі", – сказав Вакуленко в інтерв'ю проекту "Вечірній спорт".

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Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Українці за кордоном Шахтар Шахтар Сергій Сергій Вакуленко
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