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Вакуленко розірвав контракт з Карпатами та має два варіанти розвитку кар'єри, – ЗМІ

14:41 1170 Читать на русском
Вакуленко розірвав контракт з Карпатами та має два варіанти розвитку кар'єри, – ЗМІ
Сергій Вакуленко / фото: ФК Карпати

Захисник Карпат Сергій Вакуленко став черговим гравцем, який покинув львівський клуб у зимове міжсезоння.

Сергій Вакуленко розірвав угоду з Карпатами, повідомляє Footboom. Зазначається, що захисник має одразу дві пропозиції від клубів з Першої ліги – Інгульця та Рух.

За Карпати потенційний покупець повинен буде заплатити близько 30 млн доларів, – журналіст

Додамо, що Карпати переживають серйозну кризу: гравці кілька місяців не отримують заробітної плати, у зв’язку з чим оголосили бойкот керівництву: футболісти відмовляються тренуватись до погашення клубом заборгованості перед ними.

Аби якось стабілізувати фінансову ситуацію, клуб вже попрощався з кількома гравцями і погодився віддавати документи футболістам, відпускаючи їх вільними агентами під гарантії виплати двох зарплат в майбутньому.

Нагадаємо, Вакуленко у поточному сезоні провів за Карпати 16 матчів, голами і асистами не відзначався.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Карпати Карпати Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Інгулець Інгулець Рух Рух
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