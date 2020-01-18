Вакуленко покине Карпати, – ЗМІ

Львівський клуб продовжують масово залишати футболісти.

Захисник Карпат Сергій Вакуленко найближчим часом покине львівський клуб, повідомляє видання Footboom. Керівництву "левів" вдалось домовитись з футболістом – 26-річному гравцю нададуть статус вільного агента.

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Нагадаємо, Карпати переживають серйозну кризу: гравці кілька місяців не отримують заробітної плати, у зв’язку з чим оголосили бойкот керівництву: футболісти відмовляються тренуватись до погашення клубом заборгованості перед ними.

Аби якось стабілізувати фінансову ситуацію, клуб вже попрощався з кількома гравцями і погодився віддавати документи футболістам, відпускаючи їх вільними агентами під гарантії виплати двох зарплат в майбутньому.

Нагадаємо, Вакуленко у поточному сезоні провів за Карпати 16 матчів, голами і асистами не відзначався.

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