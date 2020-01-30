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Вакуленко підписав контракт з чинним чемпіоном Вірменії

19:33 517 Читать на русском
Вакуленко підписав контракт з чинним чемпіоном Вірменії
Сергій Вакуленко / Сайт Карпат

Екс-захисник львіських Карпат Сергій Вакуленко продовжить кар'єру в Арараті-Вірменія.

Вірменський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українця.

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Контракт Вакуленка з Араратом-Вірменія розрахований на 1,5 року з можливістю продовження ще на один. Центрбек вже приєднався до своєї нової команди на тренувальних зборах у Кіпрі. У поточному сезоні 26-річний оборонець провів за Карпати 16 матчів, голами і асистами не відзначався.

Додамо, що нова команда українця здобула золоті медалі чемпіонату Вірменії сезону 2018/19. Наразі Арарат-Вірменія йде на другому місці таблиці, поступаючись Лорі одним очком після 15 турів.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Арарат-Єреван Арарат-Єреван Світ Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Карпати Карпати
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