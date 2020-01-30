Вакуленко підписав контракт з чинним чемпіоном Вірменії

Екс-захисник львіських Карпат Сергій Вакуленко продовжить кар'єру в Арараті-Вірменія.

Вірменський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українця.

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Контракт Вакуленка з Араратом-Вірменія розрахований на 1,5 року з можливістю продовження ще на один. Центрбек вже приєднався до своєї нової команди на тренувальних зборах у Кіпрі. У поточному сезоні 26-річний оборонець провів за Карпати 16 матчів, голами і асистами не відзначався.

Додамо, що нова команда українця здобула золоті медалі чемпіонату Вірменії сезону 2018/19. Наразі Арарат-Вірменія йде на другому місці таблиці, поступаючись Лорі одним очком після 15 турів.

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