Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Спартак Трнава (Словаччина) – Хіберніанс (Мальта) – 5:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Голік, 4, Скрбо, 13, Томіч, 47, Педрао, 54 (аг.), Азанго, 57 – Мюллен, 37

Нереалізовані пенальті: Дюріш, 31 – Крістенсен, 16

Банга (Литва) – Русенборг (Норвегія) – 0:2 (перший матч – 0:5)

Голи: Нордлі, 62, Гольм, 66

Спаері (Грузія) – Аустрія Відень (Австрія) – 0:5 (перший матч – 0:2)

Голи: Плавотіч, 40, Фіц, 43, Мелоун, 45+2 (п.), 55, Еггештайн, 72

Сабах (Азербайджан) – Петрокуб (Молдова) – 4:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Мікельс, 22, 28, 44, Шафранко, 45+1 – Совет, 42 (аг.)

Дьйор (Угорщина) – Пюнік (Вірменія) – 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Бенбуалі, 16, 69, Штефуль, 90+1 – Окансі, 84

Діла (Грузія) – Рига (Латвія) – 3:3 (перший матч – 1:2)

Голи: Жоао Араухо, 15, Бассінга, 51, Анофф, 81 – Рамірес, 45+7 (п.), Муса, 64, Черномордійс, 90+6

АЗ Алкмар (Нідерланди) – Ільвес (Фінляндія) – 5:0 (перший матч – 3:4)

Голи: Перротт, 22, 26, Поку, 36, Касіус, 42, Де Віт, 74

ГІК (Фінляндія) – Арда (Болгарія) – 2:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Мерілуото, 38, Пуккі, 69 – Ідову, 25, Карагерен, 86

Нимме Калью (Естонія) – Сент-Патрікс (Ірландія) – 2:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Патрікеєвс, 43, Маннілаан, 49 – Редмонд, 90+1, Форрестер, 93

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Спартак Трнава на своєму полі розтрощив Хіберніанс. Господарі вже на 13-й хвилині вели з перевагою у два голи. Мальтійці одразу ж мали шанс скоротити відставання, однак не зуміли реалізувати пенальті. В середині тайму право на одинадцятиметровий заробили вже словаки, але вирішили не вбивати інтригу, теж промазавши з позначки. Ще до перерви Хіберніанс таки забив і стало цікавіше. Однак ненадовго. Після відпочинку Спартак розписався у воротах суперника ще чотири рази (один гол мальтійці забили собі самі) і за підсумком двох матчів – 7:2 – вийшов до наступного кола.

Русенборг після розгромної перемоги над Бангою 5:0 у першому матчі приїхав у Литву провести тренування з підвищеною відповідальністю. Господарі тримались перший тайм, однак після перерви знову пропустили. Норвежці обмежились двома голами і впевнено пробились до третього раунду змагань.

Вирішила не відставати від суперників і Аустрія, яка після домашньої перемоги з рахунком 2:0 на виїзді накидала у ворота грузинського Спаері ще п'ять сухих м'ячів.

Сабах на своєму полі завдав повторної поразки Петрокубу. Азербайджанці забили чотири рази, отримавши у відповідь лише гол престижу. Хоча і його вони забили самі собі.

Пюнік на виїзді не зумів повторити переможний результат першого матчу і зазнав поразки від Дьйора. Угорці забили по голу у кожному з таймів, однак вірмени наприкінці зустрічі зуміли один м'яч відквитати і вже готувались до овертаймів. Та у доданий час Штефуль влучним ударом вирвав перемогу для угорців, залишивши Пюнік за бортом єврокубків. До слова, у складі гостей весь матч відіграв український захисник Сергій Вакуленко, а нападник Дьйора Олександр Піщур вийшов лише на 94-й хвилині.

Справжня драма сталась у матчі між Ділою та Ригою. Латвійці підходили до протистояння з перевагою в один м'яч і зберігали хороші шанси на прохід до наступного раунду. В середині другого тайму рахунок був 2:2, однак грузини зуміли наприкінці зустрічі забити надважливий гол, який переводив гру в овертайми. Героєм зустрічі став 28-річний захисник став Антонійс Черномордійс, який вийшов за 2 хвилини до завершення матчу. Вже у доданий час його влучний удар поховав шанси Діли і дозволив Ризі продовжити виступи у єврокубках.

Нідерландський АЗ на своєму полі реабілітувався за ганьбу з Ільвесом. Фіни у першому поєдинку здобули несподівану перемогу з рахунком 4:3. Нідерландці не стали відкладати на потім свою вендету і вже в середині тайму отримали комфортну перевагу у два голи. До перерви екс-суперник Шахтаря отримав ще два голи, а після відпочинку АЗ довершив розгром.

Фінський ГІК і болгарська Арда після безгольової нічиєї у першому матчі розписали бойову мирову 2:2 в основний час. Екстратайми переможця не виявили і все вирішувалось у серії пенальті, де більше пощастило Арді. До слова, весь матч за болгар відіграв український захисник В'ячеслав Велев.

У ще одному поєдинку Нимме Калью на своєму полі не зумів взяти реванш у Сент-Патрікса за поразку в першому матчі. Естонцям вистачало двох голів, аби компенсувати різницю, і все йшло до перемоги, однак вже у доданий час ірландці зуміли забити й вигризти додатковий час, в якому були фартовішими. У складі Нимме Калью у старті вийшов український півзахисник Олександр Мусолітін і провів на полі 112 хвилин.

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