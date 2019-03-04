Вакуленко: Пенальті у матчі з Олімпіком був чистий

Півзахисник Арсенала-Київ Сергій Вакуленко прокоментував перемогу над Олімпіком у 20 турі УПЛ.

"Наш футболіст виходив один в один, на ньому сфолили. Сто відсотків пенальті.

Не рахував серію без перемог, у нас зараз нова команда, ми починаємо з нуля. Неважливо, скільки у кого очок. Сьогодні нам потрібна була ця перемога. Дуже задоволений.

Олімпік – Арсенал-Київ –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу​​​​​​​

Було дуже важко грати, весь другий тайм ми стояли у дві лінії оборони, ще й на такому полі. Але ми хотіли цієї перемоги, вона була нам потрібна. Ми повинні зачепитися і в цьому сезоні не вилетіти", – сказав Вакуленко програмі Тур ONLINE.