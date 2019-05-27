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Вакуленко може переїхати в Угорщину

19:14 319 Читать на русском
Вакуленко може переїхати в Угорщину
Сергій Вакуленко / ФК Арсенал-Київ

Півзахисник Арсенала-Київ Сергій Вакуленко може перебратись у чемпіонат Угорщини.

Угорський Дебрецен зацікавлений у підписанні хавбека Арсенала-Київ Сергія Вакуленка, повідомляє Football.ua. За підсумками минулого сезону команда посіла 3 сходинку в чемпіонаті.

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Півзахисник наразі допомагає своїй нинішній команді зберегти прописку в УПЛ. Перед заключним туром "каноніри" перебувають на останній 12 позиції в турнірній таблиці, набравши 26 очок. До зони плей-офф не вистачає 2 пунктів.

Окрім Дебрецена Вакуленка хотів би підписати СК Дніпро-1, який за підсумками сезону 2018/19 пробився в УПЛ, а також російські Сочі, які кваліфікувались у РПЛ.

В 11 матчах за Арсенал-Київ Вакуленко забив 7 голів.

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Теги
Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ Трансфери чемпіонату України Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Дебрецен Дебрецен
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