Вакуленко: Карпати не мають права вилітати з УПЛ

Захисник Карпат Сергій Вакуленко оцінив виступ львівської команди в першій половині сезону 2019/20.

"Якщо команда перебуває на останньому місці – значить, справи йдуть не дуже добре. Але я задоволений, що зіграв в 16 матчах УПЛ, шкода, що не вдалося відзначитися голами, адже, незважаючи на амплуа захисника, можливостей у мене вистачало. У минулому сезоні забив 9 голів, а в цьому чемпіонаті не вдається забити. Сподіваюся, навесні виправлю цю ситуацію.

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Одного місяця цілком вистачило, аби відновити сили. Зайвої ваги не набрав, перебуваю в хорошій формі, після нового року займався за індивідуальною програмою. Тепер потрібно якісно провести збори, успішно розпочати другу частину чемпіонату.

Потрібно піднятися з останнього місця, не має права така команда, як Карпати, вилетіти з УПЛ. Потрібно вилазити з ями, щоб не було соромно перед уболівальниками", – цитує Вакуленка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, саме "леви" посідають останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише 11 пунктів у 18 турах.

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