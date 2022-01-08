"Варіант з Поліссям був ще наприкінці першого кола цього чемпіонату, а зараз його просто вдалось реалізувати.

Вакула офіційно став гравцем Полісся

Перш за все, це новий проект і перед клубом ставляться серйозні завдання – Полісся хоче вийти у Прем'єр-лігу і прогресувати далі. Тож мене зацікавила ця команда. До того ж, це комада з моєї батьківщини. Хочеться, щоб про Житомир дізнались у всій Україні та в Європі.

Ми вже поспілкувалися з Юрієм Калітвінцевим, потиснули один одному руки. Плідно працюватимемо. Я поки не став повноцінним гравцем Полісся – мій контракт належить Шахтарю.

Чи не було мені страшно переходити до Першої ліги? Ні. У Ворсклі я не мав достатньої кількості часу на полі, тому прийшов у Полісся за ігровою практикою", – сказав Вакула у коментарі FanDay.

Нагадаємо, осінню частину сезону Владислав провів у Ворсклі на правах оренди з Шахтаря. У футболці полтавців зіграв 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Полісся на зимову паузу пішло на дев'ятій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 25 очок.

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