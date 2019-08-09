Вакула: У матчі-відповіді з АЗ розпочнемо показувати хорошу гру з початку поєдинку

Юний вінгер Маріуполя Владислав Вакула прокоментував результат матчу проти АЗ у Лізі Європи.

"АЗ пропагує атакувальний футбол. Вони чудово працюють з м'ячем. Всі гравці високого класу. Всі одного рівня, це дуже хороша команда.

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Шанси? Подивимося. В нас ніхто не вірить. Але я думаю, що ми зможемо добре зіграти в Нідерландах і досягнемо результату.

Спочатку ми хотіли відчути суперника. Подивитися, як вони грають, подивитися їх стиль гри. В останні хвилини суперник сів, і у нас почали виходити хороші контратаки. Я думаю, в наступному матчі ми почнемо показувати хорошу гру з початку поєдинку", – цитує Вакулу Football.ua.

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