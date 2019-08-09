toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЦСКА СОФІЯ - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вакула: У матчі-відповіді з АЗ розпочнемо показувати хорошу гру з початку поєдинку

08:26 258 Читать на русском
Вакула: У матчі-відповіді з АЗ розпочнемо показувати хорошу гру з початку поєдинку
Владислав Вакула / УПЛ

Юний вінгер Маріуполя Владислав Вакула прокоментував результат матчу проти АЗ у Лізі Європи.

 

"АЗ пропагує атакувальний футбол. Вони чудово працюють з м'ячем. Всі гравці високого класу. Всі одного рівня, це дуже хороша команда.

Маріуполь – АЗ: післяматчева прес-конференція Олександра Бабича

Шанси? Подивимося. В нас ніхто не вірить. Але я думаю, що ми зможемо добре зіграти в Нідерландах і досягнемо результату.

Спочатку ми хотіли відчути суперника. Подивитися, як вони грають, подивитися їх стиль гри. В останні хвилини суперник сів, і у нас почали виходити хороші контратаки. Я думаю, в наступному матчі ми почнемо показувати хорошу гру з початку поєдинку", – цитує Вакулу Football.ua.

Маріуполь – АЗ, Ліга Європи: винахід українців, ідеально можливий результат, 36-річний супергерой і подив нідерландців

blog_ava
Роберто Карлос повторив свій легендарний удар з фірмовою траєкторію – ностальгія дня
09:31
1246
Теги
Ліга Європи Маріуполь - АЗ Маріуполь Маріуполь Владислав Вакула Владислав Вакула
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ло Чельсо та Сессеньон – гравці Тоттенхема
    Англія — 8 серп983 Ло Чельсо та Сессеньон – гравці Тоттенхема
11
год
:
43
хв
Ліверпуль
22:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук