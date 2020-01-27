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Вакула розповів, що йому найбільше подобається у тренуваннях Шахтаря

18:43 269 Читать на русском
Вакула розповів, що йому найбільше подобається у тренуваннях Шахтаря
Владислав Вакула / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Владислав Вакула розповів про особливості тренувань під керівництвом Луїша Каштру.

"Процес підготовки проходить добре, почуваюсь відмінно. Є невелика крепатура, але для зборів це стандартна ситуація. Зазвичай перші п'ять днів втягуєшся, а потім звикаєш до навантажень.

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Мені подобається, що у Луїша Каштру всі заняття – з м'ячем, вправи ігрові та цікаві. Допомагають і контрольні матчі. Це таке навантаження з підвищеною відповідальністю, після якої впевненіше почуваєшся в офіційних зустрічах. Радий, що взяв участь в двох спарингах: приємно грати з такими футболістами, поруч з ними набираюся досвіду", – цитує Вакулу офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, першу частину сезону 20-річний хавбек провів в оренді у Маріуполі. Нещодавно він заявив, що не виключає повернення в команду Олександра Бабича після тренувальних зборів з "гірниками".

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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Владислав Вакула Владислав Вакула
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