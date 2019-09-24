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Вакула: Маріуполь готує кілька сюрпризів для Динамо

18:02 258 Читать на русском
Вакула: Маріуполь готує кілька сюрпризів для Динамо
Владислав Вакула / фото: ФК Маріуполь

Півзахисник Маріуполя Владислав Вакула поділився очікуваннями напередодні перенесеного матчу 4-го туру УПЛ проти Динамо.

 

"Ми зробимо все, щоб заробити очки в майбутньому поєдинку. Маріуполь підготує кілька сюрпризів для гостей.

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У якому б стані не було Динамо, проти них завжди важко грати, також, як і проти Шахтаря. Тому і настрій на такі поєдинки завжди відповідний, Інша справа, що не так часто вдається досягати позитивного результату в цих матчах. Втім, завтра ми постараємося показати, що можемо грати на такому рівні.

Слабкі сторони захисників Динамо? Про всі тонкощі гри виконавців цього амплуа, нам розповіли тренери. Так що спробуємо втілити план у життя", – цитує Вакулу Команда 1.

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Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Владислав Вакула Владислав Вакула Маріуполь - Динамо
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