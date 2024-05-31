Головний тренер закарпатців Желько Любеновіч зізнався, що більшість його підопічних заслуговують залишитись в еліті.

"Можу назвати багато прізвищ. Точно не одного. Кемкін, Скиба, Чуєв, Прокопчук... У Кирила була травма, він пропустив певний період.

Минай ухвалив рішення щодо Любеновіча – серб не зміг втримати команду в УПЛ

Вітенчук, Петько, Вакула. Владислав – на 100 відсотків гравець УПЛ. Він може підсилити будь-яку команду. Я у цьому впевнений. Далі Кораблін, Ременяк, Устименко, Семотюк.

Кого я ще не назвав? Просто можна взяти наш основний склад і це буде список гравців, які здатні грати в командах УПЛ. Звичайно, мова про клуби різного рівня. Але якщо хлопці отримають пропозиції – їхні потенційні покупці точно не помиляться у виборі", – сказав Любеновіч у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, за підсумками сезону Минай посів 15-те місце в УПЛ і вилетів у Першу лігу.

Любеновіч пролив світло на своє майбутнє в Минаї після вильоту з УПЛ – наставник анонсував великий розпродаж футболістів