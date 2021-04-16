Вакцинація у Карпатах: головний санлікар України має питання до місцевої влади
Схоже, вакцинація у львівському клубі не сподобалась головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку.
Один із фанатів Карпат, який отримав першу дозу вакцини, опублікував про це пост у Facebook. У коментарях з'явився головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який відреагував на допис, інформує Tribuna.
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"Дякую за пост. Тепер будемо дізнаватись, яким чином вам дісталась доза вакцини, яку мав отримати хтось старший, ніж 60 років", – написав Ляшко. Також він позначив у коментарі директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ореста Чемериса.
Нагадаємо, "леви" проводять щеплення від коронавірусу серед своїх вболівальників, адже стали амбасадорами вакцинації. Фанати можуть записуватись на процедуру через Patreon і привести із собою двох старших родичів.
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