Вагнер офіційно покинув Баварію та переходить в китайський Тяньцзинь Теда

Форвард Баварії Сандро Вагнер відтепер запалюватиме у чемпіонаті Китаю.

Сандро Вагнер захищатиме кольори Тяньцзинь Теда, повідомляє офіційний сайт Баварії.

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31-річний німецький форвард підписав контракт з китайським клубом до грудня 2020 року.

За даними порталу transfermarkt Баварія отримала за свого нападника 5 млн євро.

В поточному сезоні Вагнер провів за Баварію 12 матчів у всіх турнірах, та встиг відзначитись одним голом.