toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Вагнер офіційно покинув Баварію та переходить в китайський Тяньцзинь Теда

11:30 255 Читать на русском
Вагнер офіційно покинув Баварію та переходить в китайський Тяньцзинь Теда
Сандро Вагнер / Фото ФК Баварія

Форвард Баварії Сандро Вагнер відтепер запалюватиме у чемпіонаті Китаю.

Сандро Вагнер захищатиме кольори Тяньцзинь Теда, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Опосум став зіркою футбольного матчу в Мексиці – ним вже зацікавилась Баварія

31-річний німецький форвард підписав контракт з китайським клубом до грудня 2020 року.

За даними порталу transfermarkt Баварія отримала за свого нападника 5 млн євро.

В поточному сезоні Вагнер провів за Баварію 12 матчів у всіх турнірах, та встиг відзначитись одним голом.

Теги
Німеччина Трансфери Сандро Вагнер Сандро Вагнер Тяньцзинь Теда Тяньцзинь Теда Китай Трансфери Чемпіонату Німеччини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
45
хв
Фіорентина
19:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук