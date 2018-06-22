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Вадим Скічко: Уткін – російський шовініст і свиня

14 червня 12:17 1439 Читать на русском
Вадим Скічко: Уткін – російський шовініст і свиня
Вадим Скічко / соцмережі

Коментатор телеканалу 2+2 Вадим Скічко заявив, що не став би коментувати на телеканалі Інтер ЧС-2018.

"Василь Уткін – російський шовініст і свиня. Він уже прокоментував новину російських ЗМІ, в якій сказано, що в Україні законодавчо заборонили трансляцію ЧС-2018.

Велика "подяка" українцям, які на нього підписані. Продовжуйте підтримувати людину, яка називає нас бідними дітьми, і відповідно ставиться. Ми повинні показати, що ми не дітлахи.

Коментування чемпіонату світу-2018 на "Інтері"? Мені не пропонували, але якби запропонували, то я б відмовився, як це зробив Денис Босянок", – сказав Скічко в ефірі шоу "ТаТоТаке".

Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Василь Уткін
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