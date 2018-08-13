Вадим Костюченко: Цього літа в рамках спеціальної програми ФФУ було проведено майже 100 відкритих уроків футболу

У рамках акції "Футбольні канікули з ФФУ" відбулися тренування дітлахів, які відпочивають у дитячому таборі "Артек".

Відкритий урок футболу весело розпочали енергійною спортивною розминкою, яку проводили кваліфіковані тренери Федерації футболу України. В ході уроку тренери знайомили дітей із азами футболу, тонкощами тренувань, спортивним загартуванням.

Усі діти стали активними учасниками майстер-класів і спробували всі елементи роботи з м’ячем самі.

Перед початком дитячого футбольного свята учасників відкритого уроку привітав перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, який презентував вихованцям табору іменні футбольні м’ячі та пам’ятні сувеніри з логотипами ФФУ на згадку про участь у проекті "Футбольні канікули з ФФУ". Загалом цього літа в рамках спеціальної програми ФФУ було проведено вже майже 100 відкритих уроків футболу, в яких взяло участь більше 1000 дітей.

За словами Вадима Костюченка, федерація, реалізуючи цей проект, не ставить якусь вибірковість: на полях, що належать дитячій футбольній академії при ФФУ, протягом літа займаються як діти і підлітки із спортивних секцій та дворових футбольних команд, що грають у турнірах на призи "Шкіряний м'яч", так і підліткові колективи з об'єднань переселенців з тимчасово окупованих територій і діти учасників АТО.

"Дорогі діти! Дозвольте від імені Федерації футболу України, від імені президента ФФУ Андрія Павелка, головного тренера нашої національної збірної Андрія Шевченка, тренера юнацької збірної України Володимира Єзерського, який зараз готує наших футболістів до меморіалу Віктора Баннікова, привітати вас на наших спортивних майданчиках, – звернувся до учасників відкритого уроку футболу перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко. – Запрошую вас усіх разом підтримати нашу юнацьку збірну на трибунах стадіону ім.Баннікова в іграх проти команд Словаччини (15 серпня), Литви (16 серпня) та Грузії (18 серпня). Впевнений, ваша присутність на трибунах додасть наснаги нашій команді та допоможе перемогти суперників.

Немає сумніву, що сьогоднішній урок футболу запам’ятається вам, як і канікули, проведені в таборі "Артек". Бажаю вам особистих перемог, а ці м’ячі, які ви отримали в подарунок, залишать для вас згадку про цей день, який ви провели з кращою грою в світі".