Вадим Костюченко: Дитячі фестивалі футболу – турніри майбутніх чемпіонів

У Києві завершився турнір із футболу серед команд 2010–2011 років народження "Фестиваль чемпіонів" академії Федерації футболу України.

Цими вихідними в Києві на полях навчально-тренувальної бази Федерації футболу України за ініціативи ФФУ та під егідою Дитячої академії футболу ФФУ відбулися заключні ігри в групах "Фестивалю чемпіонів" серед команд 2010–2011 років народження.

Турнір проходив у три етапи – 6-го, 13-го та 20 жовтня. Його унікальність полягала в тому, що 10 команд із Києва та області (ФК "Джуніор Старс", ФК "Київ", ФК "Ніка", ДЮСШ "Атлет", ФК "Троєщина", ФК "Фаворит", ФК "Олімпік", ФК "Броварія", ФК "Барса", академія ФФУ) грали між собою, не визначаючи переможця.

Точніше, як зазначив у вітальному слові до юних футболістів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, переможцями стали всі команди-учасниці. Таким чином Федерація футболу України застосовує нову філософію, впроваджуючи для наймолодших футболістів форму змагань, в яких результат не є головною метою.

"Дорогі наші юні гравці! Вітаю вас на полях НТК ім. В. Баннікова. Передаю вам вітання від головного тренера нашої національної збірної Андрія Шевченка. Бажаю, щоб ваша майстерність зростала, і на цих полях ви вже грали в юнацьких, потім у молодіжній і дійшли до національної збірної України. Упевнений, вам це до снаги. Такі дитячі фестивалі футболу – це турніри майбутніх чемпіонів. Бажаю вам досягти великих успіхів і вітаю зі святом футболу".

Також юних футболістів привітали, вручивши їм дипломи, медалі та спортивний інвентар, тренер збірної ветеранів України Анатолій Дем’яненко і тренер юнацької збірної України U-19 Сергій Попов, який також отримав вітання від уболівальників і Федерації футболу України з приводу виходу його підопічних до еліт-раунду чемпіонату Європи-2019.