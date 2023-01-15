"Передсезонні збори не пройшов, новий колектив... Думав, одразу все піде як по маслу.

"Динамо орієнтується тільки на перше місце": Забарний оцінив шанси киян на золото УПЛ

Перші матчі провів непогано, але потім пішов спад. Хотілось продуктивніше провести цей період – забивати, віддавати передачі.

В Зорі я виглядав краще. Я незадоволений собою, тому спілкуюся з тренерами та аналізую свою гру. Є над чим працювати і є куди прогресувати", – сказав Кабаєв у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Владислав перейшов у Динамо з Зорі влітку 2022-го, обійшовшись киянам в 1,2 млн євро. У поточному сезоні провів за команду Луческу 18 матчів в усіх турнірах, віддавши 2 асисти.

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