"В Зорі я виглядав краще": хавбек Динамо розчарований виступами за команду Луческу
Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв підсумував свої перші півроку в новій команді.
"Передсезонні збори не пройшов, новий колектив... Думав, одразу все піде як по маслу.
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Перші матчі провів непогано, але потім пішов спад. Хотілось продуктивніше провести цей період – забивати, віддавати передачі.
В Зорі я виглядав краще. Я незадоволений собою, тому спілкуюся з тренерами та аналізую свою гру. Є над чим працювати і є куди прогресувати", – сказав Кабаєв у коментарі Football Hub.
Нагадаємо, Владислав перейшов у Динамо з Зорі влітку 2022-го, обійшовшись киянам в 1,2 млн євро. У поточному сезоні провів за команду Луческу 18 матчів в усіх турнірах, віддавши 2 асисти.
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