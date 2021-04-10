Захисник Динамо Алан Ауссі, який на правах оренди виступає за білоруський клуб Торпедо БелАЗ, не виключає зміни громадянства у майбутньому.

"Якщо чесно, прийняти громадянство Сирії пропонували вже декілька разів. Ще до нового року перше запрошення надійшло. Контактують зі мною, моєю родиною, можна сказати, наполягають. Дуже хочуть, щоб я погодився.

Захисник Динамо отримав пропозицію змінити громадянство – він був капітаном юнацької збірної України

Не дивлячись на те, що це батьківщина мого батька, коріння мої звідти, я виступав за нашу молодіжну збірну, за юнацькі команди, капітаном був, нагороди вигравав. Завжди під українським прапором виступав. Це було моєю метою, завданням і пріоритетом – виступати за збірну України.

У будь-якому випадку, мені приємно, що є інтерес, є пропозиція. Але зараз нічого конкретного сказати не можу. В житті буває всяке. Все може розвернутися несподівано як для мене, так і для інших", – сказав Ауссі у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Алан народився в Україні, його батько – сирієць, а мати – українка. Захисник виховувався у академії Шахтаря, звідки перебрався до Динамо у 2018 році. До слова, Ауссі був капітаном збірної України U-17, а також викликався до збірної U-19, за яку зіграв 2 матчі.

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