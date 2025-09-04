У Жироні трьома словами прокоментували фото Ваната та Циганкова в збірній України
Каталонський клуб продовжує підтримувати Віктора Циганкова і Владислава Ваната навіть під час міжнародної паузи.
Після підписання Владислава Ваната Жирона збільшила число своїх представників у збірній України.
Ванат порівняв себе з Суаресом та Дієго Костою: "Всі думають, що я якийсь псих"
"Наші українські хлопці", – написала прес-служба каталонського клубу в соцмережі X.
Так в Жироні прокоментували фото Віктора Циганкова та Владислава Ваната з тренувань нашої національної команди.
Додамо, що Владислав Ванат займається в загальній групі, тоді як Віктор Циганков приїхав у збірну з невеличким пошкодженням і поки що тренується індивідуально.
Стартовий матч збірної України у відборі до ЧС-2026 проти Франції відбудеться вже 5 вересня.
Скільки насправді Жирона заплатила за Ваната – найбільш український клуб серед топ-5