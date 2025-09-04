Каталонський клуб продовжує підтримувати Віктора Циганкова і Владислава Ваната навіть під час міжнародної паузи.

Після підписання Владислава Ваната Жирона збільшила число своїх представників у збірній України.

Ванат порівняв себе з Суаресом та Дієго Костою: "Всі думають, що я якийсь псих"

"Наші українські хлопці", – написала прес-служба каталонського клубу в соцмережі X.

Так в Жироні прокоментували фото Віктора Циганкова та Владислава Ваната з тренувань нашої національної команди.

Додамо, що Владислав Ванат займається в загальній групі, тоді як Віктор Циганков приїхав у збірну з невеличким пошкодженням і поки що тренується індивідуально.

Стартовий матч збірної України у відборі до ЧС-2026 проти Франції відбудеться вже 5 вересня.

Our Ukrainian boys pic.twitter.com/lETKLECd85 — Girona FC (@GironaFC_Engl) September 3, 2025

Скільки насправді Жирона заплатила за Ваната – найбільш український клуб серед топ-5