Голкіпер збірної України та Шахтаря Дмитро Різник розповів про підготовку до вирішального матчу проти збірної Італії у відбірковому циклі до Євро-2024.

"Сьогодні займалися на трохи слизькому полі, попадали, але все це – те, що треба для відпрацювання ударів. Як голкіпер скажу, що наші гравці, які їх завдавали, усі в повній готовності. Майстерно виконували. Хто конкретно? Не скажу, адже було дуже багато ударів, і я не звертав на це уваги.

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Зараз уже багато тактичних занять, відпрацьовуємо багато деталей. Не буду розкривати секрети, але сподіваюся, що вони спрацюють у матчі. Триває інтенсивна робота, хлопці викладаються на всі сто. Усі спілкуються між собою, підказують один одному. Так легше готуватися, і багато хто каже, що це половина справи. Якщо на полі важко, а тобі підказують щось, то стає краще.

Багато хлопців приїхали з Європи, де вони нещодавно позабивали м'ячі, тож перебувають у гарному настрої перед відповідальною грою. Щодо збірної Італії, то якщо взяти її склад, там усі – зіркові гравці. Вони постійно виступають на топ-рівні. Це дуже сильна команда, і нам слід гарно на неї налаштуватися.

У нас у голкіперському цеху збірної конкуренція на високому рівні. Але я вважаю, що так і має бути. Це здорове явище. А вирішуватиме все, звичайно, тренер", – цитує Різника офіційний сайт УАФ.

Збірна України зіграє проти Італії 20 листопада в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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