– Останньою твоєю командою перед Буковиною була ЮКСА, яка позиціює себе християнським клубом. У чому це проявляється?

– Ну, керівництво дотримується християнських цінностей у своїх переконаннях. Нам це ніяк не нав’язували. У клубі заборонені алкоголь, цигарки й так далі. Плюс немає матюків. Перед іграми ми молилися. Були мотиваційні години, однак також без нав’язування усього цього. Кожен робив власний вибір. Це основні моменти.

– Ідеологом цього був президент клубу Сергій Леснік?

– Так-так, Сергій Володимирович. З перших днів у нас були хороші відносини.

Коли мене почали запрошувати в ЮКСА, то я взагалі не знав, що це за проект. Сказав: "Якщо ви хочете бачити мене в команді, то нехай набере президент клубу". Сергій Володимирович через 20 хвилин мені зателефонував. Сказав, що все буде день у день, чітко та красиво. Також тренерський штаб виявив велику зацікавленість. Так я перейшов, й розпочалося наше з ним спілкування, – сказав Федотов в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, наразі ЮКСА посідає 11-те місце у турнірній таблиці Першої ліги. Клуб з Київської області набрав 4 очки після чотирьох турів.

